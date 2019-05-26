"Руководителю не должны. Руководитель должен". Пламенная речь Адиева про "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Урала" (0:2) в матче 30-го тура чемпионата России очень эмоционально подвел итоги сезона. Команда весь сезон имела серьезные финансовые трудности и, заняв предпоследнее место, вылетела в ФНЛ.

– У нас понятия растяжимые. Если я руководитель, то мне должны… Нет! Руководителю не должны. Руководитель должен! Я, как главный тренер, должен персоналу, футболистам. Я должен. Когда им плохо, я должен и успокоить, когда не то делают, и отругать. Но это я должен. Не они ко мне идут. Я к ним иду.

Так же правительство должно народу. Если они считают, что президент не справляется, то просто сохранять дистанцию… Ты пригласи его, ты поговори, ты должен сохранить этот клуб.

У нас же смена каких-то направлений, амбиций. Легче всего отсидеться. К сожалению, мы, болельщики, могли бы более активно свою позицию обозначить. Знаете, какой ответ дал Сулейман Керимов? Это в наш адрес, в наш огород, так сказать: "Если бы я видел, что стадион заполняется, я бы помог "Анжи". Я вижу "Анжи" никому не нужен.

В итоге получились ряд факторов, которые мы имеем сегодня. К сожалению, мы имеем плохие факторы. Видим то отношения правительства к футболу. Наверное, не скоро увидим клуб премьер-лиги, к нам нескоро будут приезжать большие команды. Очень жаль, что так все заканчивается.



