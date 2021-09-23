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Источник: у экс-руководства «Тамбова» проходят обыски

12:15

У экс-руководства футбольного клуба «Тамбов» проходят обыски в рамках уголовного дела, информирует Telegram-канал Baza.

Как отмечается, оперативные сотрудники пришли домой к бывшему генеральному директору клуба Ольге Коноваловой, экс-спортивному директору команды Павлу Худякову и еще нескольким работником клуба.

Мероприятия проводятся в рамках возбужденного дела по статье «Мошенничество».

В ноябре 2020 года стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата России. РПЛ перечислила «Тамбову» дополнительные средства в размере 44 миллионов рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и Кубке страны.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Задолженность на тот момент превышала 150 миллионов рублей. В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству.

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Роман Шишов все материалы автора

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