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«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за задолженности

16:30
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Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила казанскому «Рубину» регистрировать новичков в связи с задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Рубин» занимает 3-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 11 очков в пяти турах.

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Александр Кравченко все материалы автора

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