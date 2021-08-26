«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за задолженности
16:30
Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила казанскому «Рубину» регистрировать новичков в связи с задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«Рубин» занимает 3-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 11 очков в пяти турах.
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