«Рубину» запрещено регистрировать новичков из-за задолженности

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила казанскому «Рубину» регистрировать новичков в связи с задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Рубин» занимает 3-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 11 очков в пяти турах.