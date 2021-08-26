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«Уфа» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

15:49
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«Уфа» на своем поле примет «Крылья Советов» в первом матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Алиев, Камилов, Агаларов, Кротов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Ботака-Иобома, Голубев, Бауэр, Урунов, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Онугха, Сарвели, Цыпченко.

Уфа — Крылья Советов

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Иван Шитик все материалы автора

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