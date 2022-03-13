«Рубин» зимой отказал «Герте» в продаже Уремовича за 3,5 миллиона евро

По данным «СЭ», зимой «Рубина» имел возможность продать защитника Филипа Уремовича в клуб бундеслиги «Герту». За 25-летнего хорватского футболиста немцы предлагали около 3,5 миллиона евро.

Казанцев эта цена не устроила и в клубе решили не продавать лидера по ходу сезона. Сегодня «Рубин» объявил о том, что приостанавливает контракт с хорватским игроком до лета.

Защитник может продолжить карьеру в клубе бундеслиги, также к нему есть интерес из чемпионата Хорватии.

Уремович выступал в «Рубине» с июля 2018-го. В текущем сезоне он провел 21 матч за казанцев и не отметился результативными действиями.