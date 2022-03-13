«Рубин» объявил о приостановке контракта с капитаном команды Уремовичем

«Рубин» объявил о приостановке контракта с Филипом Уремовичем

«Рубин» объявил о приостановке контракта с защитником Филипом Уремовичем.

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с капитаном казанцев приостановлено до лета 2022 года.

Уремович перешел в «Рубин» в июле 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 21 матч за команду и не отличился результативными действиями.

Ранее «Рубин» приостановил контракты с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/22.