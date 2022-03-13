Травмированный Ин Бом до сих пор не вернулся из Южной Кореи в расположение «Рубина»

По информации «СЭ», полузащитник Хван Ин Бом до сих пор не вернулся в расположение «Рубина» из Южной Кореи, где проходит реабилитацию. Игрок в середине февраля получил перелом пальца ноги и покинул зимние сборы казанцев.

Пока футболист восстанавливается от повреждения на родине, но может вернуться в Казань, когда сможет приступить к тренировкам.

Ранее «Рубин» приостановил контракты с тремя легионерами: Сеядом Хакшабановичем, Андресом Дрейером и Филипом Уремовичем.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей за «Рубин», забил два гола и сделал три результативные передачи.