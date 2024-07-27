«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Рубина» и «Зенита» огласили стартовые составы на матч второго тура РПЛ. Игра пройдет сегодня, 27 июля.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Даку.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча