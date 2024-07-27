Мостовой: «Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры Максима Глушенкова за «Зенит».

«Глушенков в полном порядке, еще давно об этом говорил. Понятно, что в «Зените» он будет еще лучше играть, ведь каков там уровень его партнеров. Карпин обязан вызвать Глушенкова в сборную России на ближайшие матчи. Как можно игнорировать такого игрока? Такими футболистами не разбрасываются, или Карпину все можно?» — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России Глушенков оформил дубль в ворота «Краснодара» (4:2), затем он забил два мяча «Крыльям Советов» в первом туре Премьер-Лиги (4:0).