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«Рубин» — «Зенит»: Мусавева увезли с поля с разбитым лицом

16:51
Травма Леона Мусаева.
Травма Леона Мусаева.
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Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев получил травму в начале матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

Он неудачно столкнулся с партнером по команде Филипом Уремовичем в своей же штрафной. У Мусаева было разбито лицо.

Его сразу увезли с поля. Уремович смог продолжить игру с перебинтованной головой.

Рубин — Зенит

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