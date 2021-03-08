Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев получил травму в начале матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

Он неудачно столкнулся с партнером по команде Филипом Уремовичем в своей же штрафной. У Мусаева было разбито лицо.

Его сразу увезли с поля. Уремович смог продолжить игру с перебинтованной головой.