«Рубин» — «Зенит»: Мусавева увезли с поля с разбитым лицом
16:51
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев получил травму в начале матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
Он неудачно столкнулся с партнером по команде Филипом Уремовичем в своей же штрафной. У Мусаева было разбито лицо.
Его сразу увезли с поля. Уремович смог продолжить игру с перебинтованной головой.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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