Североирландский арбитр Снодди вошел в Экспертно-судейскую комиссию РФС

Североирландский арбитр Алан Снодди стал новым членом экспертно-судейской комиссии РФС.

65-летний судья на протяжении 20 лет обслуживал матчи финальных этапов чемпионата мира в Мексике (1986) и Италии (1990). В его активе 106 международных матчей.

На данный момент Снодди является специальным советником судейской конвенции УЕФА, а также техническим инструктором ФИФА и УЕФА. С 2018-го по 2020 год был старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА.