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Североирландский арбитр Снодди вошел в Экспертно-судейскую комиссию РФС

16:32
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Североирландский арбитр Алан Снодди стал новым членом экспертно-судейской комиссии РФС.

65-летний судья на протяжении 20 лет обслуживал матчи финальных этапов чемпионата мира в Мексике (1986) и Италии (1990). В его активе 106 международных матчей.

На данный момент Снодди является специальным советником судейской конвенции УЕФА, а также техническим инструктором ФИФА и УЕФА. С 2018-го по 2020 год был старшим курс-лидером центра повышения судейской квалификации УЕФА.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/21322

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