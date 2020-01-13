«Рубин» взял на сбор нападающего «Зенита-2»
18:43
«Рубин» взял с собой на сбор двух молодых футболистов, о чем сообщил в своем официальном Twitter.
Речь идет о 21-летнем полузащитнике Владиславе Масальском, сыгравшим в сезоне-2019/20 16 матчей за клуб ПФЛ «Муром», а также 18-летнем нападающем Кирилле Косареве, который в составе «Зенит-2» провел 22 матча, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Вместе с «Рубином» на сбор отправились Владислав Масальский и Кирилл Косарев ??— «Рубин» Казань (@fcrk) January 13, 2020
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? В сезоне 2019/20 Владислав выступает за ФК «Муром», в составе которой провёл 16 матчей.?
?Кирилл выступает за ФК «Зенит-2», в составе которой провёл 22 матча, забил 7 мячей и отдал 1 голевую. pic.twitter.com/Sk2ACL0QMI
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