«Рубин» взял на сбор нападающего «Зенита-2»

«Рубин» взял с собой на сбор двух молодых футболистов, о чем сообщил в своем официальном Twitter.

Речь идет о 21-летнем полузащитнике Владиславе Масальском, сыгравшим в сезоне-2019/20 16 матчей за клуб ПФЛ «Муром», а также 18-летнем нападающем Кирилле Косареве, который в составе «Зенит-2» провел 22 матча, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.