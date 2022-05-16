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Сегодня, 10:56

Стало известно, когда нападающий «Локомотива» Изидор вернется в состав

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Себастьян Шварц, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«У него растяжение связок лодыжки. Восстановление займет одну-две недели. Ни о каких нескольких месяцах даже речи идти не может. Это ложь», — сказал Шварц «СЭ».

После матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3) нападающий «Локомотива» Изидор покинул стадион на костылях.

«СЭ» сообщал, что первичный осмотр показал подозрение на растяжение связок.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что 21-летний нападающий может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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