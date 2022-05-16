Стало известно, когда нападающий «Локомотива» Изидор вернется в состав

Агент Себастьян Шварц, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«У него растяжение связок лодыжки. Восстановление займет одну-две недели. Ни о каких нескольких месяцах даже речи идти не может. Это ложь», — сказал Шварц «СЭ».

После матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:3) нападающий «Локомотива» Изидор покинул стадион на костылях.

«СЭ» сообщал, что первичный осмотр показал подозрение на растяжение связок.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что 21-летний нападающий может пропустить несколько месяцев из-за травмы.