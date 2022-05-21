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Сегодня, 19:30

Стукалов: «Представляю состояние Слуцкого»

Стукалов сравнил победы «Уфы» над «Рубином» с рождением детей
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:1) поделился своими эмоциями. Он сравнил сегодняшний результат с рождением детей.

«Уфа» благодаря победе сохрнаила возможность остаться в РПЛ на следующий сезон — теперь команде предстогят стыковые матчи.

На 90+13-й минуте встречи уфимцы получили пенальти в свои ворота, однако Виталий Лисакович не реализовал пенальти, что позволило команде Стукалова сохранить право на стыковые матчи и не вылететь в ФНЛ.

После игры Стукалову стало плохо, а «Рубин» вылетел в ФНЛ.

«Самое яркое в жизни — когда дети рождаются, а в футбольной карьере — да, но мы и в прошлом туре так же спаслись, но сюжет был другой, — отметил Стукалов. — Наша команда заслужено победила, у наших ворот не было моментов, кроме навала в конце.

Каждый верил в себя и партнера. Эмоции сегодня зашкаливали.

Вылет «Рубина» и Слуцкого? И у Клоппа были проигрыши, вылеты и увольнения. Сегодня ты выиграл, завтра нет. Важно подняться, когда ты упал. Это такая работа. Представляю состояние Слуцкого. Минут 15 назад на его месте мог быть я. Это наша работа".

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Алексей Стукалов
1
0
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Тренеру «Уфы» Стукалову стало плохо после спасительного матча с «Рубином»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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