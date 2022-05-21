Стукалов: «Представляю состояние Слуцкого»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:1) поделился своими эмоциями. Он сравнил сегодняшний результат с рождением детей.

«Уфа» благодаря победе сохрнаила возможность остаться в РПЛ на следующий сезон — теперь команде предстогят стыковые матчи.

На 90+13-й минуте встречи уфимцы получили пенальти в свои ворота, однако Виталий Лисакович не реализовал пенальти, что позволило команде Стукалова сохранить право на стыковые матчи и не вылететь в ФНЛ.

После игры Стукалову стало плохо, а «Рубин» вылетел в ФНЛ.

«Самое яркое в жизни — когда дети рождаются, а в футбольной карьере — да, но мы и в прошлом туре так же спаслись, но сюжет был другой, — отметил Стукалов. — Наша команда заслужено победила, у наших ворот не было моментов, кроме навала в конце.

Каждый верил в себя и партнера. Эмоции сегодня зашкаливали.

Вылет «Рубина» и Слуцкого? И у Клоппа были проигрыши, вылеты и увольнения. Сегодня ты выиграл, завтра нет. Важно подняться, когда ты упал. Это такая работа. Представляю состояние Слуцкого. Минут 15 назад на его месте мог быть я. Это наша работа".