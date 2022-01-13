Самедов верит, что Зелимхан Бакаев может остаться в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о вероятном уходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева из клуба летом в качестве свободного агента.

«На данный момент идут переговоры между «Спартаком» и Зелимханом. Они просто не могут сойтись и найти взаимопонимание. Нельзя исключать возможность, что он останется в команде. Зелимхан — хороший, качественный футболист с российским паспортом. Нельзя пока говорить, сможет ли он подстроиться под игру Ваноли. Этот вопрос сейчас касается любого игрока «Спартака», — сказал Самедов «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», московский «Спартак» и Зелимхан Бакаев не могут прийти к договоренности по новому контракту.

Действующее соглашение 25-летнего полузащитника с клубом истекает в конце сезона.