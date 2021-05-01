«Рубин» в соцсетях поиздевался над ошибкой защитника «Динамо» Нойштедтера
Официальный Twitter «Рубина» опубликовал видео второго забитого гола в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0), когда ошибся защитник соперника Роман Нойштедтер. Казанцы наложили на видеоролик звук ребенка, который произносит фразу: «Спать хочу» из мультика «Индюки: Назад в будущее».
На 80-й минуте встречи 33-летний Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.
Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — шестая строчка и 46 баллов.
???#РубинДинамо pic.twitter.com/EFbRHdFTD3— «Рубин» Казань (@fcrk) May 1, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю