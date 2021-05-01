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«Рубин» в соцсетях поиздевался над ошибкой защитника «Динамо» Нойштедтера

19:38
Роман Нойштедтер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Нойштедтер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Рубина» опубликовал видео второго забитого гола в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0), когда ошибся защитник соперника Роман Нойштедтер. Казанцы наложили на видеоролик звук ребенка, который произносит фразу: «Спать хочу» из мультика «Индюки: Назад в будущее».

На 80-й минуте встречи 33-летний Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — шестая строчка и 46 баллов.

Рубин — Динамо

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