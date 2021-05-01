Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Динамо» Шварц прокомментировал ошибку Нойштедтера в матче с «Рубином»

17:42
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо»
Сандро Шварц. Фото ФК «Динамо»
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

«Мы ожидали примерно такой состав «Рубина» и то, что они сыграют по схеме 4-1-4-1. Мы были готовы к этому, и игра соперников нас не удивила. Хочу отметить, что хорошо на замену вышли Захарян и Тюкавин. К сожалению, мы упустили слишком много голевых моментов, и над этим нам предстоит поработать», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

42-летний немецкий специалист также высказался о реализации моментов своей команды и об игре защитника Романа Нойштедтера.

«Мы здорово боролись, о чем говорит статистика единоборств. Сейчас нам нужно поработать над реализацией моментов и еще больше выкладываться в матчах. Думаю, рано или поздно удача будет на нашей стороне.

Ошибка Нойштедтера? В этом моменте нам немного не повезло, но я не стал бы говорить, что Роман неудачно вышел на замену. Мы перешли на игру в три центральных защитника, как и в победном матче в Краснодаре. Там нам удалось перевернуть ход игры, сегодня, к сожалению, нет".

На 80-й минуте встречи Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

Рубин — Динамо

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-my-dolzny-igrat-v-svoi-futbol-na-protyazenii-vsego-matca

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЦСКА — «Уфа»: стартовые составы на матч РПЛ
Возвращение Трусовой к Тутберидзе опасно. Все скатывается к единовластию
«Динамо» объявило об уходе шестерых хоккеистов. В их числе — Кагарлицкий
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры