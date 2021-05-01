Тренер «Динамо» Шварц прокомментировал ошибку Нойштедтера в матче с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

«Мы ожидали примерно такой состав «Рубина» и то, что они сыграют по схеме 4-1-4-1. Мы были готовы к этому, и игра соперников нас не удивила. Хочу отметить, что хорошо на замену вышли Захарян и Тюкавин. К сожалению, мы упустили слишком много голевых моментов, и над этим нам предстоит поработать», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

42-летний немецкий специалист также высказался о реализации моментов своей команды и об игре защитника Романа Нойштедтера.

«Мы здорово боролись, о чем говорит статистика единоборств. Сейчас нам нужно поработать над реализацией моментов и еще больше выкладываться в матчах. Думаю, рано или поздно удача будет на нашей стороне.

Ошибка Нойштедтера? В этом моменте нам немного не повезло, но я не стал бы говорить, что Роман неудачно вышел на замену. Мы перешли на игру в три центральных защитника, как и в победном матче в Краснодаре. Там нам удалось перевернуть ход игры, сегодня, к сожалению, нет".

На 80-й минуте встречи Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.