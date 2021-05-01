Тренер «Динамо» Шварц прокомментировал ошибку Нойштедтера в матче с «Рубином»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
«Мы ожидали примерно такой состав «Рубина» и то, что они сыграют по схеме 4-1-4-1. Мы были готовы к этому, и игра соперников нас не удивила. Хочу отметить, что хорошо на замену вышли Захарян и Тюкавин. К сожалению, мы упустили слишком много голевых моментов, и над этим нам предстоит поработать», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
42-летний немецкий специалист также высказался о реализации моментов своей команды и об игре защитника Романа Нойштедтера.
«Мы здорово боролись, о чем говорит статистика единоборств. Сейчас нам нужно поработать над реализацией моментов и еще больше выкладываться в матчах. Думаю, рано или поздно удача будет на нашей стороне.
Ошибка Нойштедтера? В этом моменте нам немного не повезло, но я не стал бы говорить, что Роман неудачно вышел на замену. Мы перешли на игру в три центральных защитника, как и в победном матче в Краснодаре. Там нам удалось перевернуть ход игры, сегодня, к сожалению, нет".
На 80-й минуте встречи Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.
Ошибка Нойштедтера и гол Хван Ин Бома.#МАТЧПРЕМЬЕР #РубинДинамоhttps://t.co/cxzKDn76E7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 1, 2021
Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.
Методология
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-my-dolzny-igrat-v-svoi-futbol-na-protyazenii-vsego-matca
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