Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:1).

«Эта игра отражает весь сезон. Мы чередуем очень хорошие игры с очень плохими матчами, где нет качества, нет завершения. Первый тайм мы провалили, проиграли всю борьбу, команда вышла недонастроенной. Во втором — сделали поправки, выпустили более «голодных» ребят, которые хотят играть в каждом эпизоде. Не хватило прежде всего реализации. Наша главная задача сейчас — создание фундамента на следующий год. Чтобы ставить какие-то задачи, нужно, чтобы команда научилась набирать очки именно в таких матчах. «Ротор» — это самоотдача, дисциплина. Парни умирали на поле. Всегда тяжело играть с такими командами, но в первом тайме я свою команду не узнал», — приводит слова тренера пресс-служба грозненцев.

«Ротор» набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны прямого вылета. «Ахмат» с 36 очками занимает 11-ю строчку.