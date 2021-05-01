Талалаев — о поражении от «Ротора»: «Эта игра отражает весь сезон»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:1).
«Эта игра отражает весь сезон. Мы чередуем очень хорошие игры с очень плохими матчами, где нет качества, нет завершения. Первый тайм мы провалили, проиграли всю борьбу, команда вышла недонастроенной. Во втором — сделали поправки, выпустили более «голодных» ребят, которые хотят играть в каждом эпизоде. Не хватило прежде всего реализации. Наша главная задача сейчас — создание фундамента на следующий год. Чтобы ставить какие-то задачи, нужно, чтобы команда научилась набирать очки именно в таких матчах. «Ротор» — это самоотдача, дисциплина. Парни умирали на поле. Всегда тяжело играть с такими командами, но в первом тайме я свою команду не узнал», — приводит слова тренера пресс-служба грозненцев.
«Ротор» набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны прямого вылета. «Ахмат» с 36 очками занимает 11-ю строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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