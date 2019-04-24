Стали известны составы "Рубина" и "Уфы" на матч 25-го тура РПЛ.
"Рубин": Ив. Коновалов - Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин - Иг. Коновалов, Могилевец, Подберезкин - Полоз, Бухаров. Запасные - Бабурин, Тушев, Абдуллин, Агапов, Степанов, Башкиров, Пантелеев, Акбашев, Шекари, Сагитов.
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Пауревич, Ванек, Карп, Игбун, Вомбергар. Запасные - Шафинский, Сухов, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Тилль, Бизяк.
"Рубин" - "Уфа": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 24-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)