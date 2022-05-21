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Дзагоев — о посещении фанатской трибуны: «Я вообще в шоке! Эмоции топ»

Дзагоев поделился впечатлениями от посещения фанатской трибуны
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от посещения фанатской трибуны во время матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Эмоции вообще топ! Очень круто, ты сам все видел! Я вообще в шоке! Во втором тайме еще вернусь», — сказал Дзагоев «СЭ».

Ранее, 20 мая, ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.

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П2

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Алан Дзагоев
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2
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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