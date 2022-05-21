Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от посещения фанатской трибуны во время матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Эмоции вообще топ! Очень круто, ты сам все видел! Я вообще в шоке! Во втором тайме еще вернусь», — сказал Дзагоев «СЭ».

Ранее, 20 мая, ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.