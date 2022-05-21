«Рубин» — «Уфа»: Лисакович не забил пенальти в концовке матча

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не забил пенальти в конце матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

На 90+13-й минуте форвард попал в штангу.

Из-за промаха Лисаковича «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2. Из-за поражения казанская команда заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в ФНЛ.

«Уфа» завершили сезон на 14-й строчке и сыграет в стыковых матчах против «Оренбурга».