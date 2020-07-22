На 6-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в пользу красно-белых.

В том моменте Филип Уремович не нарушил правила в борьбе с Джорданом Ларссоном, выбив мяч. Спартаковец при этом изобразил фол и упал. У рефери были основания наказать его желтой карточкой за симуляцию, но Кукуян просто продолжил игру. (Александр Бобров)