«Рубин» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу гостей?
19:59
На 6-й минуте матча 30-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в пользу красно-белых.
В том моменте Филип Уремович не нарушил правила в борьбе с Джорданом Ларссоном, выбив мяч. Спартаковец при этом изобразил фол и упал. У рефери были основания наказать его желтой карточкой за симуляцию, но Кукуян просто продолжил игру. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
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