«Рубин» Слуцкого вырвал победу у ЦСКА, забив на 92-й минуте
ЦСКА уступил «Рубину» в домашнем матче 4-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:2. Счет открыла команда Леонида Слуцкого на 37-й минуте — отличился Солтмурад Бакаев. Уже через две минуты Никола Влашич забил ответный мяч.
Победный гол «Рубин» провел на второй добавленной минуте. Денис Макаров с дальней дистанции поразил ворота Игоря Акинфеева.
«Рубин» одержал первую победу в сезоне. На счету казанцев 4 очка в четырех играх. ЦСКА набрал 6 очков.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)
Голы: Бакаев, 37 (0:1). Влашич, 39 (1:1). Макаров, 90+2 (1:2).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Тикнизян, 85), Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили, Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70).
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов (Хван Ин Бом, 79), Зуев (Самошников, 77), Йевтич, Бакаев (Макаров, 62), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 62).
Предупреждения: Влашич, 9. Сигурдссон, 17. Зуев, 32. Уремович, 51. Шатов, 75. Кварацхелия, 79.
Судьи: Левников. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Кобзев (Москва).
ВАР: Васильев (Ижевск). Богач (Люберцы).
22 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».