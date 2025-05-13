В «Динамо» рассказали, почему Гомес восстанавливается после травмы в Бразилии

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, что полузащитник «Динамо» Артур Гомес восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия в Бразилии, так как в домашних условиях проходить реабилитацию легче.

«Артур Гомес сейчас не в Москве, мы его отпустили в расположение семьи. Пообщались с ребятами из Сан-Паулу, в «Сантосе» он сейчас под присмотром. Мы обговорили программу, которую он будет делать. Он там занимается, каждый день на связи. Есть связь, можно видеть, что он делает. Не было смысла его держать здесь, всегда приятнее восстанавливаться после таких трудных травм в домашнем расположении, поэтому отпустили», — рассказал Родионов ТАСС.

Главный врач «Динамо» отметил, что, несмотря на завершение сезона, игрок не будет участвовать даже в учебно-тренировочном сборе. По его мнению, процесс восстановления займет около восьми месяцев и полноценно игрок сможет приступить к тренировкам, возможно, в середине ноября. Врач также подчеркнул, что сейчас идет функциональное восстановление ахилла и только через три месяца можно будет оценить, как себя чувствует ахилл и восстановлено ли функциональное движение.

В матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1) Гомес порвал ахиллово сухожилие. Игрока прооперировали в Москве.