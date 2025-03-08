«Рубин» реализовал более 15 тысяч билетов на матч против «Спартака»

В пресс-службе «Рубина» в комментарии для «СЭ» назвали количество реализованных билетов на матч 20-го тура РПЛ против «Спартака».

«На матч «Рубин» — «Спартак» реализовано более 15 тысяч рублей», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 9 марта. Начало — в 19.30 мск.