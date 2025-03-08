«Факел» — «Зенит»: петербуржцы ведут в счете после первого тайма

«Зенит» ведет в счете после первого тайма матча 20-го тура РПЛ против «Факела» — 1:0.

У гостей гол на 19-й минуте забил Лусиано с навеса Густаво Мантуана. У хозяев прямую красную карточку на 38-й минуте получил Вячеслав Якимов.