«Факел» — «Зенит»: воронежская команда осталась в меньшинстве

«Факел» остался в меньшинстве в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита».

Прямую красную карточку на 38-й минуте получил полузащитник Вячеслав Якимов.