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«Рубин» разгромил «Уфу», команда Слуцкого вышла на пятое место

15:51
Хвича Кварацхелия. Фото ФК Рубин, Twitter
Хвича Кварацхелия. Фото ФК Рубин, Twitter
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«Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

Голы забили Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.

Для «Рубина» это третья победа подряд после возобновления чемпионата России. Ранее были обыграны «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1). Команда Леонида Слуцкого поднялась на пятое место в таблице.

«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:2)

Голы: Макаров, 30 (0:1). Кварацхелия, 42 (0:2). Самошников, 74 (0:3).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр (Морозов, 46), Табидзе, Милетич, Кротов (Урунов, 83), Камилов (Иванов, 46), Голубев, Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 84), Абильдгор, Деспотович (Бакаев, 82).

Предупреждения: Камилов, 20. Абильдгор, 29. Голубев, 33. Иванов, 80.

Судьи: Панин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).

ВАР: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва).

14 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Уфа» — «Рубин»: все голы матча

Уфа — Рубин

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