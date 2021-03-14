«Рубин» разгромил «Уфу», команда Слуцкого вышла на пятое место
«Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях разгромил «Уфу» со счетом 3:0.
Голы забили Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.
Для «Рубина» это третья победа подряд после возобновления чемпионата России. Ранее были обыграны «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1). Команда Леонида Слуцкого поднялась на пятое место в таблице.
«Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:2)
Голы: Макаров, 30 (0:1). Кварацхелия, 42 (0:2). Самошников, 74 (0:3).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр (Морозов, 46), Табидзе, Милетич, Кротов (Урунов, 83), Камилов (Иванов, 46), Голубев, Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 84), Абильдгор, Деспотович (Бакаев, 82).
Предупреждения: Камилов, 20. Абильдгор, 29. Голубев, 33. Иванов, 80.
Судьи: Панин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).
ВАР: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва).
14 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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