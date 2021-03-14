«Тамбов» — «Краснодар»: стартовые составы
Тренерские штабы «Тамбова» и «Краснодара» огласили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Мордовия Арена». Игра начнется в 16.30 мск.
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов. Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов. Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.
После 21 тура «Краснодар» набрал 31 балл и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тамбов» с 13 очками располагается на 16-й позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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