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«Тамбов» — «Краснодар»: стартовые составы

15:52
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Тренерские штабы «Тамбова» и «Краснодара» огласили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Мордовия Арена». Игра начнется в 16.30 мск.

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов. Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов. Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.

После 21 тура «Краснодар» набрал 31 балл и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тамбов» с 13 очками располагается на 16-й позиции.

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