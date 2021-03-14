«Уфа» — «Рубин»: все голы матча
«Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Уфу» со счетом 3:0.
Голы забили Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.
Все голы матча:
Макаров, 30 — 0:1
?? Самонаводящийся удар с левой в исполнении Макарова. Фантастика!#УфаРубин #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/58z6e3o7x9— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2021
Кварацхелия, 42 — 0:2
?? Хвича забивает свой третий гол в чемпионате!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/WxW1as6tvj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2021
Самошников, 74 — 0:3
?? Гол Ильи Самошникова в ворота «Уфы».#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/AlUrE099wn— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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