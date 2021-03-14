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«Уфа» — «Рубин»: все голы матча

15:51
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«Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Уфу» со счетом 3:0.

Голы забили Денис Макаров, Хвича Кварацхелия и Илья Самошников.

Все голы матча:

Макаров, 30 — 0:1

Кварацхелия, 42 — 0:2

Самошников, 74 — 0:3

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