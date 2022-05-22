«Рубин» проведет пресс-конференцию по итогам сезона без Слуцкого

Слуцкий не придет на пресс-конференцию «Рубина» по итогам сезона

«Рубин» сообщил о проведении большой пресс-конференции с участием гендиректора Рустема Сайманова. Она будет посвящена итогам сезона и пройдет на «Ак Барс Арене».

Как сообщили «СЭ» в клубе, главный тренер команды Леонид Слуцкий как участник мероприятия не заявлен.

Напомним, «Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2) и вылетел в ФНЛ.

Казанцы могли свести матч вничью, которая давалы бы возможность на стыковые матчи, но не смогли реализовать пенальти на 90+13-й минуте встречи. Мимо ворот промахнулся Виталий Лисакович.

В субботу, 21 мая, Слуцкий отказался отвечать на вопросы журналистов после этого матча.