Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о будущем игрока.

«Надеюсь, что Языджи останется в ЦСКА, — сказал Чебеджи «СЭ». — Но это жизнь, это футбол. Произойти может все, что угодно. Если ЦСКА не сможет договориться, и клубы из Европы начнут предлагать свои варианты, Юсуфу придется уйти. Приоритет для нас — остаться в ЦСКА. Второе — хороший клуб из Европы. Но Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль». Но самое главное — мы хотим остаться здесь. ЦСКА — это большая семья, мы хотим быть ее частью».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал две результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.