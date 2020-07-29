Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичках команды. Состав пополнили защитник Михаил Меркулов и нападающий Джордже Деспотович.

— Что касается изменений в коллективе, то, во-первых, тот же Меркулов с нами тренируется очень давно, и он уже давно влился в нашу атмосферу, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — Деспотович вряд ли будет сильно влиять на атмосферу в команде, потому что он иностранец, плюс атмосферу, как правило, несут в себе люди, которые уже более продолжительный промежуток времени находятся. Деспотович — действительно классный форвард, и я уже говорил о том, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболистов, которые не имели опыта в РПЛ. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал в РПЛ, полностью адаптированный к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетным вариантом.

— Будут ли товарищеские матчи?

— Ничего не могу сказать о товарищеских матчах, потому что и нужны специальные разрешения, и достаточно сложно сейчас договориться с клубами, и в такой период мы точно не готовы куда-то летать. Может быть, мы готовы были сыграть с «Нефтехимиком», но 2 августа начинается первенство ФНЛ, так что этот вариант тоже отпадает. Не могу сказать, будем ли мы играть товарищеский матч — нам нужен один поединок — но в любом случае мы все это время проведем здесь у себя на базе.