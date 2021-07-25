«Рубин» присоединился к пожеланиям певице МакSим
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«Рубин» победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре Тинькофф РПЛ пожелал здоровья певице МакSим.
«Присоединяемся к «Спартаку» и желаем здоровья нашей землячке МакSим!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Присоединяемся к @fcsm_official и желаем здоровья нашей землячке МакSим! ?? https://t.co/H3rF1LbveA— «Рубин» Казань (@fcrk) July 24, 2021
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих ее на домашних матчах клуба.
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