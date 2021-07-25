Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» присоединился к пожеланиям певице МакSим

00:59
Теги:

«Рубин» победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре Тинькофф РПЛ пожелал здоровья певице МакSим.

«Присоединяемся к «Спартаку» и желаем здоровья нашей землячке МакSим!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих ее на домашних матчах клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
Олимпиада, волейбол, женщины: расписание и результаты матчей России
«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
Эквадор завоевал второе золото в истории Олимпийских игр
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры