«Рубин» присоединился к пожеланиям певице МакSим

«Рубин» победы над «Спартаком» (1:0) в первом туре Тинькофф РПЛ пожелал здоровья певице МакSим.

«Присоединяемся к «Спартаку» и желаем здоровья нашей землячке МакSим!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Присоединяемся к @fcsm_official и желаем здоровья нашей землячке МакSим! ?? https://t.co/H3rF1LbveA — «Рубин» Казань (@fcrk) July 24, 2021

Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих ее на домашних матчах клуба.