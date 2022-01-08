Куликов может начать тренировочный сбор с «Локомотивом» по индивидуальной программе
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока перед первым тренировочным сбором.
22 декабря 23-летний футболист успешно перенес операцию на колене.
«Есть вопросы, сможет ли Даня Куликов тренироваться сразу же в общей группе. Операция была сделана не так давно, до сих пор присутствует некий дискомфорт. Куликов, конечно, едет на сборы. Но судя по всему, первое время будет работать по индивидуальной программе», — сказал Шпинев «СЭ».
В нынешнем сезоне на счету Куликова 16 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и одна голевая передача.
15 января «Локомотив» в Москве пройдет медосмотр. 16-го железнодорожники отправятся на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будут готовиться ко второй части сезона.
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