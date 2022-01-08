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Куликов может начать тренировочный сбор с «Локомотивом» по индивидуальной программе

14:05
Даниил Куликов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Куликов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока перед первым тренировочным сбором.

22 декабря 23-летний футболист успешно перенес операцию на колене.

«Есть вопросы, сможет ли Даня Куликов тренироваться сразу же в общей группе. Операция была сделана не так давно, до сих пор присутствует некий дискомфорт. Куликов, конечно, едет на сборы. Но судя по всему, первое время будет работать по индивидуальной программе», — сказал Шпинев «СЭ».

В нынешнем сезоне на счету Куликова 16 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и одна голевая передача.

15 января «Локомотив» в Москве пройдет медосмотр. 16-го железнодорожники отправятся на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будут готовиться ко второй части сезона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
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  • Stavka.tv
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  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Артем Бухаев все материалы автора

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