Куликов может начать тренировочный сбор с «Локомотивом» по индивидуальной программе

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, рассказал «СЭ» о состоянии игрока перед первым тренировочным сбором.

22 декабря 23-летний футболист успешно перенес операцию на колене.

«Есть вопросы, сможет ли Даня Куликов тренироваться сразу же в общей группе. Операция была сделана не так давно, до сих пор присутствует некий дискомфорт. Куликов, конечно, едет на сборы. Но судя по всему, первое время будет работать по индивидуальной программе», — сказал Шпинев «СЭ».

В нынешнем сезоне на счету Куликова 16 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и одна голевая передача.

15 января «Локомотив» в Москве пройдет медосмотр. 16-го железнодорожники отправятся на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будут готовиться ко второй части сезона.