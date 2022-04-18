«Рубин» поздравил «Спартак» и «Динамо» с днем рождения

Казанский «Рубин» в своем Telegram-канале поздравил «Спартак» со 100-летним юбилеем, а «Динамо» с 99-летием со дня основания.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ «Рубин» занимает 12-е место, имея 26 очков после 25 матчей.

«Спартак» идет на 10-й строчке с 31 очком. «Динамо» — вторые, имея 52 очка.