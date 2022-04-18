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РПЛ: «Ахмат» отозвал письмо с просьбой о переносе матча с ЦСКА

Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» отозвал письмо с просьбой о переносе матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА с 1 мая на 30 апреля, сообщает пресс-служба РПЛ.

«РПЛ обсудила с ФК «Ахмат» и ПФК ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура «Ахмат» — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить ВАР на игре.

Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе.

«Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая», — сообщает пресс-служба РПЛ.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — восьмой и 32 балла.

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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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