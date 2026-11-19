Танашев признал, что ошибочно назначил пенальти в пользу «Торпедо» в матче с «Сочи»
Футбольный арбитр Инал Танашев в своих показаниях сообщил, что ошибочно назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Торпедо» (0:1), который состоялся 17 мая 2025 года. По словам судьи, он принял решение после рекомендации Артема Любимова, несмотря на собственные сомнения.
Показания Танашева были оглашены в ходе судебного заседания, сообщает корреспондент «СЭ» из зала суда.
«Вышеуказанный матч был важным для обеих команд, поскольку проходил за второе место. В итоге он проходил спокойно, за исключением эпизода, когда я назначил пенальти в ворота «Сочи», изучив рекомендацию Любимова.
В этом игровом эпизоде игрок «Торпедо» передал мяч в штрафную площадь соперника, и он, по мнению Любимова, коснулся игрока «Сочи». Любимов сказал мне, что была игра рукой и нужно назначить пенальти. В связи с чем я пошел смотреть повтор данного момента.
Я посмотрел видеозапись с двух ракурсов, но у меня были сомнения. Однако, поддавшись мнению Любимова, который имел больший опыт в судействе, чем я, я все-таки принял решение назначить пенальти в ворота «Сочи».
Данный пенальти игрок «Торпедо» реализовал, и матч закончился их победой со счетом 1:0. При разборе данного момента было установлено, что я назначил пенальти ошибочно, однако инспектор матча не стал снижать мне оценку», — говорится в показаниях Танашева.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|18
|16
|1
|1
|55-15
|49
|
2
|Торпедо
|19
|10
|5
|4
|30-16
|35
|
3
|Урал
|17
|10
|4
|3
|29-11
|34
|
4
|Сочи
|18
|10
|3
|5
|26-20
|33
|
5
|Велес
|19
|9
|4
|6
|25-25
|31
|
6
|Спартак Кс
|18
|8
|5
|5
|25-23
|29
|
7
|Шинник
|18
|6
|9
|3
|22-18
|27
|
8
|Волга
|20
|7
|4
|9
|24-27
|25
|
9
|Челябинск
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
10
|Уфа
|18
|5
|8
|5
|22-20
|23
|
11
|Ротор
|18
|5
|7
|6
|25-20
|22
|
12
|СКА-Хабаровск
|19
|5
|5
|9
|25-29
|20
|
13
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|20-35
|19
|
14
|Ленинградец
|18
|4
|6
|8
|16-28
|18
|
15
|Енисей
|18
|4
|5
|9
|20-35
|17
|
16
|КАМАЗ
|17
|3
|5
|9
|21-30
|14
|
17
|Нефтехимик
|17
|4
|1
|12
|11-25
|13
|
18
|Текстильщик
|17
|2
|5
|10
|12-29
|11
|21.11
|08:00
|СКА-Хабаровск – Ротор
|1 : 1
|21.11
|09:30
|Енисей – Волга
|1 : 2
|21.11
|13:30
|Нижний Новгород – Торпедо
|3 : 0
|21.11
|16:00
|КАМАЗ – Спартак Кс
|- : -
|21.11
|16:00
|Текстильщик – Арсенал
|- : -
|21.11
|17:00
|Сочи – Велес
|- : -
|21.11
|17:00
|Шинник – Нефтехимик
|- : -
|22.11
|11:30
|Уфа – Урал
|- : -
|23.11
|17:00
|Челябинск – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|20
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|9
|1
|5
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|13
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|15
|1
|5