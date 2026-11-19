Танашев признал, что ошибочно назначил пенальти в пользу «Торпедо» в матче с «Сочи»

Футбольный арбитр Инал Танашев в своих показаниях сообщил, что ошибочно назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче с «Торпедо» (0:1), который состоялся 17 мая 2025 года. По словам судьи, он принял решение после рекомендации Артема Любимова, несмотря на собственные сомнения.

Показания Танашева были оглашены в ходе судебного заседания, сообщает корреспондент «СЭ» из зала суда.

«Вышеуказанный матч был важным для обеих команд, поскольку проходил за второе место. В итоге он проходил спокойно, за исключением эпизода, когда я назначил пенальти в ворота «Сочи», изучив рекомендацию Любимова.

В этом игровом эпизоде игрок «Торпедо» передал мяч в штрафную площадь соперника, и он, по мнению Любимова, коснулся игрока «Сочи». Любимов сказал мне, что была игра рукой и нужно назначить пенальти. В связи с чем я пошел смотреть повтор данного момента.

Я посмотрел видеозапись с двух ракурсов, но у меня были сомнения. Однако, поддавшись мнению Любимова, который имел больший опыт в судействе, чем я, я все-таки принял решение назначить пенальти в ворота «Сочи».

Данный пенальти игрок «Торпедо» реализовал, и матч закончился их победой со счетом 1:0. При разборе данного момента было установлено, что я назначил пенальти ошибочно, однако инспектор матча не стал снижать мне оценку», — говорится в показаниях Танашева.