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Роднина: «Я всю жизнь выступала за ЦСКА, но «Спартак», конечно, поздравляю»

Роднина поздравила «Спартак» с 100-летним юбилеем
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поздравила «Спартак» со 100-летием. Роднина отметила «дух и традиции» московского клуба.

«Я всю жизнь выступала за ЦСКА, но «Спартак», конечно, поздравляю. Желаю клубу сохранить те традиции, которыми он был богат.

В свое время я со многими известными футболистами делала программы на радио. И все в один голос говорили про «дух «Спартака». Многих я просила сформулировать, в чем же этот дух заключается. Вероятно, тяжело подобрать слова, когда действительно есть эмоции и особое отношение. Я бы хотела пожелать, чтобы этот особый дух не пропадал. В нем была и сила, и значимость, к клубу совершенно по-другому относились. В первую очередь сами спортсмены, которые его представляли. Я видела и слышала Старостина. Такие люди, как он, создавали честь и самые яркие моменты нашего футбола», — цитирует Роднину Sport24.

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-18-rodnina-zhelayu-spartaku-sokhranit-te-traditsii-kotorymi-on-byl-bogat

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
ФК Спартак (Москва)
Ирина Роднина
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
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