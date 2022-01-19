«Химки» назвали соперников по товарищеским матчам на сборах

«Химки» опубликовали список товарищеских матчей, которые команда проведет на сборах. Всего подмосковная команда проведет 8 игр.

В текущем сезоне «Химки» одержали 2 победы в 18 турах РПЛ.

Чемпионат России возобновится в конце февраля. В 19-м туре РПЛ «Химки» дома примут «Динамо». Встреча состоится 26 февраля.