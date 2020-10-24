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«Рубин» победил «Зенит» в гостях благодаря голу Евтича

18:20
«Рубин» обыграл «Зенит» в матче 12-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
«Рубин» обыграл «Зенит» в матче 12-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
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«Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Казанцы поднялись на девятое место в турнирной таблице, петербургский клуб временно остается в лидерах чемпионата.

В составе победителей по голу забили Джордже Деспотович и Дарко Йевтич, у хозяев поля отличился полузащитник Александр Ерохин. Звезда «Зенита» Сердар Азмун пропускал матч из-за подозрения на коронавирус.

«Зенит» проиграл второй матч кряду.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)

Голы: Ерохин, 26 (1:0). Деспотович, 43 (1:1). Йевтич, 69 (1:2).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос (Круговой, 71), Оздоев (Кузяев, 70), Вендел (Мостовой, 81), Дриусси (Сутормин, 71), Дзюба.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Бегич, Старфельт, Самошников, Бакаев (Зуев, 79), Хван Ин Бом, Йевтич (Тарасов, 85), Шатов, Кварацхелия (Зотов, 90+3), Деспотович.

Предупреждения: Уремович, 25. Кузяев, 87. Ракицкий, 90+4.

Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).

24 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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