«Рубин» победил «Зенит» в гостях благодаря голу Евтича
«Рубин» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Казанцы поднялись на девятое место в турнирной таблице, петербургский клуб временно остается в лидерах чемпионата.
В составе победителей по голу забили Джордже Деспотович и Дарко Йевтич, у хозяев поля отличился полузащитник Александр Ерохин. Звезда «Зенита» Сердар Азмун пропускал матч из-за подозрения на коронавирус.
«Зенит» проиграл второй матч кряду.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)
Голы: Ерохин, 26 (1:0). Деспотович, 43 (1:1). Йевтич, 69 (1:2).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос (Круговой, 71), Оздоев (Кузяев, 70), Вендел (Мостовой, 81), Дриусси (Сутормин, 71), Дзюба.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Бегич, Старфельт, Самошников, Бакаев (Зуев, 79), Хван Ин Бом, Йевтич (Тарасов, 85), Шатов, Кварацхелия (Зотов, 90+3), Деспотович.
Предупреждения: Уремович, 25. Кузяев, 87. Ракицкий, 90+4.
Судьи: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
ВАР: Кукуян (Сочи). Мосякин (Москва).
24 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
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