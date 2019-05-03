Стали известны составы "Рубина" и "Оренбурга" на матч 27-го тура РПЛ.
"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Иг. Коновалов, Байрамян, Полоз.
Запасные - Бабурин, Тушев, Микушин, Абдуллин, Агапов, Калинин, Устинов, Акбашев, Могилевец, Пантелеев, Сагитов, Шекари.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.
Запасные - Довбня, Кеняйкин, Чиркин, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан.
"Рубин" – "Оренбург": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 27-й тур, 3 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 16.30 (время московское)