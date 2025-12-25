Источник: Зобнин близок к продлению контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин может в ближайшее время продлить контракт с клубом, сообщает Metaratings.

По информации источника, переговоры проходят в позитивном ключе. Сейчас стороны обговаривают последние детали будущего соглашения.

Действующий контракт 31-летнего футболиста с красно-белыми истекает летом 2026 года. Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в РПЛ. Команда набрала 29 очков в 18 турах.