Сергеев отреагировал на сравнения с Макаром из «Что было дальше?»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о том, что смеялся над мемами, в которых его сравнивают с одним из ведущих YouTube-шоу «Что было дальше?» Макаром.

— Ты смотришь «Что было дальше?»

— Редко, очень редко. Если нечего делать, то могу посмотреть. Но я не жду каждый выпуск.

— Ты в курсе, что тебя активно сравнивают с Макаром?

— Конечно, мне скидывали мемы и шутки на эту тему. Отношусь к этому с юмором. Здорово, что в Сети публикуют такие смешные вещи. Но там же не только меня одного сравнивают.

Иван Сергеев на интервью у Дудя pic.twitter.com/yZLgwfCUbv — ВГИК (@vgikofficial) January 7, 2022

— Ты сам считаешь себя похожим на Макара?

— Наверное, ха-ха. Главное, чтобы обидно не было.

— Сам бы пошел в «Что было дальше?»?

— Не сейчас. Попозже. Я еще играю и, думаю, много всяких историй накоплю за карьеру. Уже потом, когда закончу с футболом, сходил бы и рассказал что-нибудь.