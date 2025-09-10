«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Контракт с игроком не может быть разорван из-за травмы

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не рассчитывает на защитника Марка Мампасси, но игрок был заявлен в системе РПЛ из-за регламента.

Также московский клуб не может разорвать контракт с игроком из-за текущей травмы игрока.

В среду, 10 сентября, «Локомотив» включил 22-летнего футболиста в заявку на сезон-2025/26. В июне московский клуб получил от ФИФА бан на три трансферных окна из-за задолженности перед «Мариуполем» за переход Мампасси, однако санкции были сняты после того, как железнодорожники отправили 65 тысяч евро в качестве уплаты долга.

Мампасси перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. За все время он провел 21 матч в составе железнодорожников и не отличился результативными действиями. С сентября 2023 по июнь 2025 года футболист выступал за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды.