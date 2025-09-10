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«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Контракт с игроком не может быть разорван из-за травмы

Артем Бухаев
Корреспондент
Марк Мампасси.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не рассчитывает на защитника Марка Мампасси, но игрок был заявлен в системе РПЛ из-за регламента.

Также московский клуб не может разорвать контракт с игроком из-за текущей травмы игрока.

В среду, 10 сентября, «Локомотив» включил 22-летнего футболиста в заявку на сезон-2025/26. В июне московский клуб получил от ФИФА бан на три трансферных окна из-за задолженности перед «Мариуполем» за переход Мампасси, однако санкции были сняты после того, как железнодорожники отправили 65 тысяч евро в качестве уплаты долга.

Мампасси перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. За все время он провел 21 матч в составе железнодорожников и не отличился результативными действиями. С сентября 2023 по июнь 2025 года футболист выступал за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды.

Александер Джику, Жерсон, Педро и&nbsp;Антон Миранчук.«Спартак» берет защитников, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ

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Марк Мампасси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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