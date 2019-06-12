"Рубин" начнет подготовку к новому сезону под руководством Шаронова 13 июня

Завтра, 13 июня, наша команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Романа Шаронова 🔜



🗓 Первый тренировочный сбор, который пройдёт в Казани, продлится до 20 июня.



🆚 В единственном контрольном матче на этом сборе мы сыграем с нижнекамским «Нефтехимиком». pic.twitter.com/SYAP7pAJw0