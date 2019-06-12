19:01 | Футбол — РПЛ

"Рубин" начнет подготовку к новому сезону под руководством Шаронова 13 июня

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В четверг, 13 июня, "Рубин" начнет подготовку к новому сезону под руководством Романа Шаронова.

Первый тренировочный сбор, который пройдет в Казани, продлится до 20 июня. Команда проведет один контрольный матч с нижнекамским "Нефтехимиком" на этом сборе.

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Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8990-na-pervom-sbore-sygraem-s-neftehimikom

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