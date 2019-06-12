"Рубин" начнет подготовку к новому сезону под руководством Шаронова 13 июня

В четверг, 13 июня, "Рубин" начнет подготовку к новому сезону под руководством Романа Шаронова.
Первый тренировочный сбор, который пройдет в Казани, продлится до 20 июня. Команда проведет один контрольный матч с нижнекамским "Нефтехимиком" на этом сборе.
Завтра, 13 июня, наша команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Романа Шаронова 🔜— «Рубин» Казань (@fcrk) 12 июня 2019 г.
🗓 Первый тренировочный сбор, который пройдёт в Казани, продлится до 20 июня.
🆚 В единственном контрольном матче на этом сборе мы сыграем с нижнекамским «Нефтехимиком». pic.twitter.com/SYAP7pAJw0
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http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8990-na-pervom-sbore-sygraem-s-neftehimikom