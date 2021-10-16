«Рубин» — «Локомотив»: Жемалетдинов сравнял счет на последней минуте матча
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сравнял счет на последней минуте матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:2.
На 90+3-й минуте встречи Жемалетдинов нанес удар из-за пределов штрафной и отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.
Для 25-летнего Жемалетдинова этот гол стал четвертым в сезоне-2021/22.
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