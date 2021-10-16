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«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче под руководством Гисдоля

18:23
16 октября 2021 года. «Ак Барс Арена», Казань. «Рубин» — «Локомотив» — 2:1. Фото fclokomotiv, Twitter
16 октября 2021 года. «Ак Барс Арена», Казань. «Рубин» — «Локомотив» — 2:1. Фото fclokomotiv, Twitter
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«Рубин» и «Локомотив» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

В составе казанцев отличились Андрес Дрейер и Герман Онугха, который забил гол после ошибки 17-летнего вратаря железнодрожников Даниила Худякова.

За московский клуб отличились Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов, сравнявший счет на 90+3-й минуте встречи.

«Локомотив» перврал серию из двух поражений, а до этого было три ничьи. Это был первый матч команды под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля, который сменил на посту Марко Николича.

«Рубин» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и пока находится на восьмом месте. «Локомотив» — на четвертой строчке, но также по итогам тура может опуститься ниже.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:0)

Голы: Дрейер, 36 (1:0). Онугха, 66 (2:0). Смолов, 68 (2:1). Жемалетдинов, 90+3 (2:2).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Самошников, Дрейер (Бакаев, 72), Хван Ин Бом (Костюков, 89), Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Игнатьев, 78).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека Бека, Смолов, Керк.

Предупреждения: Бека Бека, 8. Петров, 21. Тальби, 39. Самошников, 75. Марадишвили, 90+2.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Петросян (Ростов-на-Дону).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).

16 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Рубин — Локомотив

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры