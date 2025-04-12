«Рубин» — «Локомотив»: Шабанхаджай забил эффектный гол на 51-й минуте

«Рубин» открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.

На 51-й минуте отличился Дардан Шабанхаджай, который подхватил мяч на своей половине поля и обошел нескольких игроков обороны соперника на пути к воротам железнодорожников.

Матч проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.