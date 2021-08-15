«Рубин» — «Крылья Советов»: ассистент Слуцкого Кузьмин получил желтую карточку во втором матче подряд
21:53
Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин получил желтую карточку во втором тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он активно высказывал недовольство решениями судейской бригады матча.
Отметим, что Кузьмин был предупрежден за свою эмоциональность и в матче прошлого тура против «Ахмата» (2:1).
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