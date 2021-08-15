Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Крылья Советов»: ассистент Слуцкого Кузьмин получил желтую карточку во втором матче подряд

21:53
Теги:

Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин получил желтую карточку во втором тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он активно высказывал недовольство решениями судейской бригады матча.

Отметим, что Кузьмин был предупрежден за свою эмоциональность и в матче прошлого тура против «Ахмата» (2:1).

Рубин — Крылья Советов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу в Самаре
Синоптик рассказала о прогнозе погоды в сентябре
Как быстро и легко очистить духовку от жира и грязи
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр