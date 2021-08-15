Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин получил желтую карточку во втором тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он активно высказывал недовольство решениями судейской бригады матча.

Отметим, что Кузьмин был предупрежден за свою эмоциональность и в матче прошлого тура против «Ахмата» (2:1).